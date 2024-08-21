انت الأن تتابع خبر الأونروا: لا مكان آمن بغزة وسكانه ينتظرون الموت والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، الأربعاء، من أنه لم يعد هناك مكان آمن بقطاع غزة في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية، واعتبرت أن فلسطينيي القطاع “يبدو وكأنهم ينتظرون الموت”.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، عبر منصة إكس: "ما من مكان آمن في غزة الآن. يبدو الأمر وكأن الناس ينتظرون الموت"، وأضافت ووتريدج، أن “المناطق التي كانت (داخل ما تسميه إسرائيل بـ) المنطقة الإنسانية أصبحت الآن خط المواجهة”.

وأشارت إلى أن سكان غزة باتوا على بعد "بضعة مبانٍ من خط المواجهة".

يأتي ذلك فيما تهدد أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة فلسطينيي القطاع بمزيد من النزوح القسري، إلى جانب فرض المزيد من القيود على عمليات الإغاثة.

وفي هذا الصدد، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في آخر تحديث له، إن "الأعمال العدائية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة في غزة استمرت في تقييد عمليات الإغاثة التي كانت تواجه بالفعل قيودا في الوصول ونقص الوقود وتحديات أخرى"، وأفاد مكتب أوتشا بأن أجزاء من طريق صلاح الدين، وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية من جنوب إلى شمال القطاع، كانت ضمن أمر إخلاء أصدرته السلطات الإسرائيلية، السبت الماضي، لسكان مدينة دير البلح وسط القطاع.