انت الأن تتابع خبر بأسرع وقت .. السفارة الصينية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت السفارة الصينية في بيروت مواطنيها اليوم الخميس، إلى مغادرة لبنان "بأسرع وقت ممكن" في ظل الأوضاع الأمنية في لبنان والتوترات على الحدود مع إسرائيل.



وقالت السفارة في بيان إنه "في الفترة الأخيرة يستمر الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة".



وأوضحت السفارة أن "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)".



وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن".



وكثفت إسرائيل ضرباتها في لبنان واستهدفت للمرة الأولى الأربعاء قياديا في حركة فتح الفلسطينية منذ بدء الحرب في غزة.



واتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، إسرائيل أنها تريد "إشعال المنطقة" عبر اغتيال خليل المقدح.



ودعت الكثير من الدول في الأسابيع الأخيرة رعاياها إلى مغادرة لبنان.



وكانت سفارة الصين حتى الآن تكتفي بدعوة مواطنيها "إلى توخي الحذر" خلال سفرهم إلى لبنان.



وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس أنه هاجم خلال الليل أكثر من 10 مناطق في جنوب لبنان فيها منشآت تخزين أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله".