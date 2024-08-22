انت الأن تتابع خبر الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة ممهدًا لعملية واسعة في القطاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الخميس، الفلسطينيين بإخلاء مناطق واسعة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تمهيدًا لعمل عسكري، وقال ناطق جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة إكس، "إلى كل المتواجدين في منطقة بني سهيلا والحارات: الشيخ ناصر، بربخ، السطر، معن، مركز المدينة، المحطة والكتيبة، من أجل أمنكم، اخلوا فورا وانتقلوا الى المنطقة الإنسانية".

والجمعة الماضية، أصدر الجيش أوامر إخلاء لمناطق واسعة شمال خان يونس، مهددا ببدء "عملية عسكرية فيها"، في الوقت الذي تؤكد فيه كلّ المنظمات الأممية العاملة في القطاع أنّه لا يوجد مكان آمن في غزّة، وفي الوقت الذي يقصف فيه الاحتلال مدارس الأنروا التي تحولت إلى مراكز إيواء، وخيام النازحين، والمناطق التي أعلنها آمنةً مثل منطقة المواصي.

