انت الأن تتابع خبر إسرائيل: الدولة الفلسطينية تعني قاعدة إيرانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إقامة دولة فلسطينية تعني "إقامة قاعدة إيرانية في غزة والضفة الغربية، وفي لبنان واليمن وسوريا والعراق".



وكتب كاتس عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد سيطرت إيران وحماس على القضية الفلسطينية. إن الدولة الفلسطينية تعني إقامة قاعدة إيرانية في غزة ويهودا والسامرة، تماما كما هي الحال في لبنان واليمن وسوريا والعراق، مما يهدد المراكز السكانية، ومسارات الطيران، وطرق الشحن، والمراكز الاقتصادية في إسرائيل.. لا يمكننا أن ندع هذا يحدث".



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في يوم 10 مايو 2024 قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة. وفي المقابل، اعترفت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة.



بين مجموعة العشرين، اعترفت تسع دول بدولة فلسطين هي: الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا.



بينما عشر دول وهي: أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك،



كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، لم تعترف بها كدولة.



وخلال عام 2024 أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بالدولة الفلسطينية، على أن يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل 1967، وأن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.