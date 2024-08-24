انت الأن تتابع خبر من هو أبو عبد الرحمن المكي الذي قتله الجيش الأمريكي بسوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القوات المسلحة الأميركية انها نفذت ضربة في سوريا الجمعة، تمكنت خلالها من قتل القيادي البارز في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعد، أبو عبد الرحمن المكي الذي كان يستقل دراجة نارية، جنوب إدلب.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، أن تنظيم حراس الدين "هو قوة مرتبطة بتنظيم القاعدة ومقرها سوريا وتشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية".



وذكرت سنتكوم أن أبو عبد الرحمن المكي الذي قُتل "عبر استهدافه بضربة دقيقة في سوريا" كان "زعيما بارزا مسؤولا عن الإشراف على العمليات الإرهابية من سوريا".



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق بمقتل "المدعو أبو عبد الرحمن المكي السعودي الجنسية ... إثر ضربة جوية من مسيّرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفته وهو يقود دراجته النارية في ريف إدلب الجنوبي".



وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 عسكري في سوريا، في إطار التحالف الدولي الذي شكلته عام 2014 لمحاربة "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ "داعش".