انت الأن تتابع خبر إسرائيل تقلّص مساحة قطاع غزة أمام سكانه إلى 10% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قلّصت ما يعرف بالمناطق "الإنسانية الآمنة" في القطاع منذ بدء الحرب من 230 كيلومترًا مربعًا إلى 35 كم، ما يعادل 9.5 بالمئة فقط من إجمالي مساحته.

وأوضح، في بيان، أنه "ببداية الاجتياح البري لغزة مطلع تشرين الثاني الماضي دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى جنوبه بادعاء أنها مناطق "إنسانية آمنة".

وأشار إلى أن تلك المناطق "كانت مساحتها 230 كيلومترًا مربعًا أي 63 بالمئة من مساحة القطاع، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كيلومترًا مربعًا".