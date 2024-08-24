انت الأن تتابع خبر محدث .. تضارب الأنباء حول اختفاء مستوطنيْن في قلقيلية شماليّ الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت هيئة البث بدولة الاحتلال الإسرائيلي عن الجيش، قوله إنّ مستوطنين اثنين دخلا مدينة قلقيلية (شماليّ الضفة الغربية) واختفت آثارهما، ولا نعرف مكانهما وعمليات البحث عنهما متواصلة

وأفادت مصادر محلية فلسطينيّة أنّه تم إلقاء عبوة ناسفة على قوات الجيش التي دخلت قلقيلية للبحث عن الإسرائيلين الاثنين.

وبعد أقل من نصف ساعة، نقلت القناة 12 العبرية عن جيش الاحتلال إنّه تمّ العثور على المستوطنيْن وأنّ الحدث انتهى. لكنّ مراسل إذاعة جيش الاحتلال نفى أنْ يكون تمّ العثور عليهما، ولا زالت الأنباء متضاربة حول ما يجري.