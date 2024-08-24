انت الأن تتابع خبر الجيش العراقي ينفذ عملية عسكريّة ضد داعش الإرهابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفّذ الجيش العراقيّ عمليات قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابيّ في مناطق مختلفة من العراق، بمشاركة سلاح الجو، حيث أسفرت عن تدمير "أوكار ومضافات".

وقال الجيش، في بيان صحافي، إن "قوات عراقية نفّذت، السبت، ضربة جوية أدت إلى تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم (داعش) في محافظة صلاح الدين شمال بغداد".

وأوضح بيان الجيش، أنه "من خلال معلومات دقيقة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، وبإشراف وتخطيط ومتابعة من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (سيسنا كارافان) ضربة جوية ناجحة في الساعة السادسة من صباح السبت بتوقيت بغداد، استهدفت خلالها ثلاثة أوكار للإرهابيين في قضاء الطوز شرق صلاح الدين، أدت إلى تدميرها بشكل كامل وقتل من فيها".

وأضاف: "حسب المعلومات الأمنية فإن هذه المضافات كانت تُستخدم لإيواء عناصر (داعش)، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم التعرضية ضد قوات الأمن والمواطنين".